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6 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

81 ilde 'Mercan Ormanları' oluşturma adımı

06 Mart 2021, Cumartesi 10:00
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında başlattıkları Mercan Seferberliği çerçevesinde 81 ilde Mercan Ormanlarında fidanları toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket edildiğini aktaran Selçuk, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mercan Ormanları oluşturacağız. 6-7-8 Mart tarihlerinde başlamak üzere 81 ilde oluşturulacak Mercan Ormanları alanlarında fidan dikimi etkinliği düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, Orman İşletme İl Müdürlükleriyle iş birliğinde, fidan dikimi şartlarının uygun olduğu illerde 6-7-8 Mart'ta, uygun olmayan illerde ise ilerleyen günlerde etkinlik gerçekleştirilmesi istendi.

AA

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