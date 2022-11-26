81 yaşındaki Şükriye Acar depremde yaşadıklarını anlattı

Düzce'de 60 yıl önce eşiyle yaptığı evi depremde ağır hasar gören 81 yaşındaki Şükriye Acar, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı.

Gölyaka ilçesine bağlı Sarıdere köyü Kemeryanı Mahallesi'nde 30 yaşındaki engelli kızıyla yaşadığı evinde merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki depreme yakalanan 6 çocuk annesi Acar, sarsıntının şiddetiyle yataktan düşmesine rağmen evladını alarak hızla dışarı çıktığını belirtti. Sarsıntının etkisiyle büyük hasar oluşan tek katlı evi için yıkım kararı alındığını vurgulayan Acar, yeni evi yapılana kadar diğer çocuklarının yanında kaldığını ifade etti. Evini eşiyle 60 sene önce zor şartlarda yaptırdıklarını aktaran Acar, "Çocuklarımı burada büyüttüm. Dağdan meşe odunlarını getirdik, rahmetli eşimle yaptık evi. Çok uğraştık." dedi. Acar'ın eltisi Fatma Acar da yaklaşık 50 yıllık evlerinde eşiyle uyudukları sırada depreme yakalandıklarını anlattı. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde iki katlı evlerinin yıkıldığını söyleyen Acar, 23 Kasım'daki depremde ise kapının arkasına devrilen halı nedeniyle odada bir süre mahsur kaldıklarını ve çocuklarının kapıyı açmasıyla dışarı çıktıklarını dile getirdi. AA

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