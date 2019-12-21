9,4 milyon araç muayeneden geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle araç muayenelerini yapma ve yaptırma görevi bakanlığa verildi.

Kara yolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerini daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapacak gerçek ve tüzel kişilere ait muayene istasyonlarının açılması ve işletilmesine yönelik kuralları belirleyen Araç Muayene İ̇stasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden sonra araç muayene hizmetleri özelleştirildi. Türkiye genelinde 210 sabit, 74 seyyar, 13 seyyar traktör ve 5 motosiklet istasyonu olmak üzere toplam 302 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor. Söz konusu istasyonlarda bu yıl 9 milyon 415 bin araç muayeneye tabi tutuldu. Bu araçlardan yaklaşık 3 milyon 282 bini için tekrar yapılan işlemle 12 milyon 698 bine yakın muayene gerçekleştirildi.Bu alanda yapılan düzenlemelerle teknik muayene işinin yeterli fizikî altyapı ve yetkin teknik personel eliyle gerçekleştirilmesi sağlandı. AA

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