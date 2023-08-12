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12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

9 günde 148 orman yangını

12 Ağustos 2023, Cumartesi 01:18
Ülke genelinde 1- 9 Ağustos tarihleri arasında 148 orman yangını çıktı, 175 hektar alan zarar gördü.

2022 yılında ise aynı dönemde 89 orman yangınında 207 hektar alan kullanılmaz hale gelmişti. 1-9 Ağustos tarihleri arasında geçen yıl 89 orman yangını çıkarken, 2023’ün aynı döneminde bu sayı, 148 oldu. Aynı dönemde geçen yıl 140, bu yıl 183 orman dışı yangın çıktı. 9 günde çıkan 148 orman yangınında, 175 hektar alan zarar gördü. Geçen yıl aynı dönemde ise 89 orman yangınında ise 207 hektarda zarar oluşmuştu. Geçen yıl 1 Ocak- 9 Ağustos tarihleri arasında 1203 orman yangını çıkarken, bu sene sayı 1221 olarak gerçekleşti. Geçen yıl çıkan yangınlarda 8 bin 366 hektar, bu yıl ise 7 bin 908 hektar alan zarar gördü.

2023 BOYUNCA 6 BİN 900 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

1-9 Ağustos’ta çıkan orman yangınlarında, hava araçları 514 saat uçuş yaparken, geçen yıl bu sayı 480 olarak kayıtlara geçti. Hava araçları yangınları söndürebilmek için 1451 sorti yaparken, geçen yıl bu sayı 1230 olarak kaydedildi. 1-9 Ağustos’ta çıkan 148 orman yangınına 4 bin 863 ton su ile müdahale edildi. Geçen yıl aynı tarihte çıkan 89 orman yangınına ise 3 bin 812 ton su atıldı. Türkiye’nin sıcak hava dalgasını şiddetli bir şekilde hissettiği Temmuz ayında ise 10 günlük bir süreçte 40 farklı ilde 203 orman yangını meydana gelmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise 2023 yılı boyunca ülke genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördüğü bilgisini paylaşmıştı.

Haber Merkezi

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