9 kişilik aile son anda kurtarıldı

Sinop'ta etkili olan sel felaketinden en çok etkilenen Babaçay köyünde, selden kaçıp evlerinin çatısına çıkan 9 kişilik Aydın ailesi Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesi selin en çok vurduğu yerlerden biriydi. Pek çok ev su altında kaldı, 9 kişi hayatını kaybetti. Selin vurduğu Babaçay köyünde o gece 30'a yakın ev yerle bir oldu. Felakete pek çok aile, evlerinde yakalandı. Selden kaçıp çatıya sığındılar. 9 kişilik Aydın ailesi de onlardan biriydi. Aydın ailesi, selin gelişiyle çareyi evlerinin çatı katına sığınmakta buldu. 12 saat boyunca çatıda yardım bekleyen aile, evlerin yıkılışına ve birçok kişinin sele kapılışına da tanık oldu. Çatıda mahsur kalan aile, yardım istedi. Sahil Güvenlik helikopteri selin yükseldiği köye geldi. Helikopter, çaresizce kurtarılmayı bekleyen aileyi tahliye etti.

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