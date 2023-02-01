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1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

9 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan köpeğin sahibi tutuklandı

01 Şubat 2023, Çarşamba 09:00
Van'da 9 yaşındaki Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin sahibi tutuklandı, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli sözleşmeli personel de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna'nın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi H.K. ile Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde köpek toplamada görevli M.A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden H.K. "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama, M.A. ise aynı suçtan adli kontrol talebi ile Van 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden H.K. tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Emir Mete Durna, ağır yaralanmış, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmişti.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, çocuğa saldıran köpeğin küpesinden, 25 Ocak'ta sahiplendirildiği, 30 Ocak'ta da sahiplenen H.K. tarafından sokağa bırakıldığı tespit edilmişti.

AA

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