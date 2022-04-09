90 dere üzerinde erken uyarı sistemi

Doğu Karadeniz’de yukarı havzalardan gelebilecek taşkınların erken tespiti amacıyla 90 derenin üzerine, “Radar sensörlü seviye gözlem istasyonu” kuruldu.

Yomra ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi’nden geçen Yomra Deresi üzerindeki köprüdeki “Radar sensörlü seviye gözlem istasyonu”nun bulunduğu bölgede inceleme yapan DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, Doğu Karadeniz’in, Türkiye’nin en çok yağış alan ve taşkın potansiyeli en yüksek bölgesi olduğunu söyledi. Taşkınlarla mücadelede, yukarı havzadaki su seviyesinin yükselmesinin tespitinin hayati önem taşıdığını belirten Kılıçaslan, bunun için de radar sensörü ile çalışan erken uyarı sisteminin devreye alındığını ifade etti. AA

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