Abant Gölü buzla kaplandı

Bolu'nun yaratılış harikası tabii güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Dört mevsim ayrı güzellikleriyle tefekküre vesile olan tabiat parkında yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Bölgede İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesinin ardından tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi buz tuttu. Yetkililer, günübirlik ya da konaklamak için bölgeye gelen tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları için uyarıyor. Tabiat Parkı ve çevresinde bulunan yaylalarda kar manzarası havadan görüntülendi. AA

Okunma Sayısı: 243

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.