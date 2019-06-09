Acı bilanço!

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi öldü, 868 kişi yaralandı.

Trafik yoğunluğunun arttığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Yurt genelinde son 24 saatteki trafik kazalarında 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı. Dün Kahramanmaraş'taki kazada yaralanan bir kadın da tedavi gördüğü hastanede bugün öldü. Tedbirler ve uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 83 kişi öldü, 868 kişi yaralandı. AA

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