Türkiye Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emeklilerden sağlıkta katkı ve katılım payının alınmaması gerektiğini belirterek, “Biz sosyal yaşantıyı bırakın açlıkla boğuşuyoruz. Birde üstüne üslük üç kuruş aldığımız paralardan sağlıkta katkı katılım payı alınıyor” dedi.

İzmir Tabip Odası üyesi Ergün Demir, “Yoksulluk içinde yaşayın vatandaşlardan muayene, tetkik, tıbbi malzeme ve reçete katılım payı alınmasına ihtiyaç duyulmayacak yeterlilikte kaynak mevcuttur” dedi. Ankara - Anka

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