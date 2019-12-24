Adalar'da 35 fayton kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, 6 aylık çalışma dönemini değerlendirdi.

Büyükada’daki atların ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından faytonların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulan İmamoğlu, şunları aktardı: “Ulaşım gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak elektrikli lastikli araçlarla yapılacak. Yine turistik amaçlı yolculukla ilgili belirli güzergâhlarda yine Ada hayatına uygun yazlık tarzına uygun etrafı açık 2 kişilik 4 kişilik şeklinde, elektrikli araçlarla beraber bunun dünyada örnekleri var. Bu araştırmalarımız devam ediyor. 35 simgesel fayton kalacak, bunun dışında fayton kalkıyor. Net olarak kalkıyor.” AA

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