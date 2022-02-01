Adıyaman’da bir önceki ay 3 bin 500 TL olan elektrik faturası, 7 bin 99 TL gelince protesto afişi yaptırıp, dükkânın önüne astığı için gözaltına alınan esnaf Erdal Serbaş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlattı.

Serbaş, “Ben bir esnaf olarak bu faturaları müşterilerime yansıttığım zaman biz de zor anlar yaşarız. Vatandaşa yansıtırsam da vicdan azabı çekerim. Bu zulüme artık yeter dedim. Adalet istedim. Devletin savcısı özel bir şirket için beni tutuklayacaklarsa adaletin olmadığını olmadığı bir ülkede de yaşamanın faydası yoktur. Akedaş şirketi soruşturma başlatacağını söylemiş. Ben bu protestoyu gerçekleştirirken beni içeriye alacaklarını göz önünde bulundurarak bu zulüme yeter artık dedim” dedi. Haber Merkezi

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