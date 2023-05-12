Adana - Saimbeyli'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.33'te merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Saat 11.36'da da merkez üssü yine Saimbeyli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle kentte şu ana kadar tespit edilen herhangi bir olumsuzluk yok. Taramalarımız devam ediyor." dedi. AA

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