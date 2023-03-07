Adıyaman'da bir tutuklama daha

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Şevket Çerçiler Apartmanı'nın yapı denetim sorumlusu Yaşar İlhan ile şantiye şefi Gazi Işık, kent merkezinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA

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