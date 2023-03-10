Adıyaman - Sincik'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.34'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Bir deprem daha kaydedilmişti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 21.55'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 9,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AA