AFAD: Bingöl'de 217 artçı sarsıntı kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 14 Haziran'daki depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 deprem meydana geldiği ve toplam 217 artçı sarsıntının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Karlıova'da dün saat 09.51'de 5,6 büyüklüğünde bir depremin daha yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, Adaklı ilçesi Sevkar köyü ve Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde bazı evlerde kısmi hasar meydana geldiği, tarama faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.

1001 personel sahada çalışıyor

Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 22 vatandaşımız taburcu edilmiş olup 4 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. İkinci deprem sonrası etkilenen Erzurum'da bir ve Bingöl'de 8 kişi ise hastanedeki tedavilerinden sonra taburcu edilmiştir. Haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7'dir. Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürülmektedir. Çalışmalara, 142'si AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, jandarma, itfaiye, belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşlarından toplam 1001 personel ve 148 araç katılmaktadır. Olay bölgesine bir mobil koordinasyon tırı sevk edilmiştir."

Depremden etkilenen bölgelere AFAD bölgesel lojistik destek depolarından 4 bin 308 çadır, 3 bin 300 yatak, 7 bin 295 battaniye, 7 bin 200 yastık-çarşaf seti ile 2 bin 232 mutfak seti gönderildiği anımsatılan açıklamada, Türk Kızılay tarafından bölgeye 12 bin 500 kişilik sıcak yemek, 4 bin kumanya, 75 gıda kolisi ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti ulaştırıldığı, Bingöl'de 953 ve Erzurum'da ise 458 çadırın kurulumunun tamamlandığı bilgisi verildi.

Depremzedelere psikolojik destek

Depremden etkilenen vatandaşların psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma başlatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 34 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologun, 114 hanedeki vatandaşlarla birebir destek görüşmeleri yaptığı belirtildi

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 90 personelin görevlendirildiğine işaret edildi.