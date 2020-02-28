Afetlerde uyarıcı sistem geliyor

Doğal afet durumlarında vatandaşların bilgilendirilmesini sağlayacak Ulusal Mobil Uyarı Sistemi’nin (UYARSİS) kurulması için çalışmalar hızlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), UYARSİS’in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik taslağı hazırlanarak görüşe sunuldu. Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, millî güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların uyarılmasına imkân sağlayacak sisteme ilişkin düzenlemeye, gelen görüşlerin değerlendirilmesiyle son şekli verilecek. Taslağa göre, UYARSİS, BTK koordinasyonunda kurulacak. Tabiî afet durumlarında vatandaşların bilgilendirilmesini sağlayacak sistem kapsamında bildirimler, SMS ve çağrı öncesi anonsu, Commercial Mobile Alert System (CMAS) yöntemleriyle yapılacak. AA

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