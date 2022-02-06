Afganistan’a insani yardım

Sadakataşı Derneği, insanî kriz yaşanan Afganistan’a âcil yardım ulaştırdı. Bölgede bulunan dernek ekibi ihtiyaç sahibi ailelere gıda, nakdi destek, battaniye ve kış yardımları ulaştırdı.

Yardım çalışmaları için Afganistan’da bulunan Sadakataşı ekibi Badghis ve Herat bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere insanî yardım ulaştırdı. Afganistan’da yaşanan kriz sebebiyle milyonlarca kişi en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hayata tutunmanın zorlaştığı ülkede gıda krizi yaşanıyor. Zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan bölge halkı için yardım çalışması başlatan Sadakataşı, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Kış yardımları Kış aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca Afgan için hayat daha da zorlaşmış durumda. Dernek yardım ekibi Badghis ve Herat bölgelerinde derme çatma evlerde yaşayan 800 aileye battaniye, bot, mont ve yakacak dağıtımı gerçekleştirdi. 500 aileye acil yardım Yardım çalışmalarının devamında Herat bölgesinde yaşayan 500 aileye dernek ekibi tarafından nakdi destek ve sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur, konserve gıdalardan oluşan erzak dağıtımı gerçekleştirildi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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