Afşin’de çadır kenti su bastı

Maraş’ın Afşin ilçesinde pazar alanına kurulan çadır kenti su bastı. Yağmur sonrası gölete dönen çadır kentte depremzedelerin hayat şartları bir kat daha zorlaştı.

Depremzedeler, çadırları su basmasıyla nedeniyle çadırlara giremiyor. Çadır kentte yaşayan bir depremzede, “Bizi hem deprem, hem sel vurdu. Buna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi. Depremzede, çadır kentte hastalıkların arttığını söyleyerek, “Depremden ölmedik ama hastalıktan ölebiliriz” ifadelerini kullandı. Gazete Duvar’ın haberine göre, çadır kentte yaşayan depremzedeler, yetkililerden yardım bekliyor. Haber Merkezi

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