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5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

05 Şubat 2023, Pazar 13:01
Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait S.C. (68) idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

 

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü etti, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada kolu kırılan yolculardan Adem Kaya (54), Şanlıurfa'dan otobüse bindiğini ve Bodruma gittiğini söyledi.

Kazada şoförün uyuduğunu iddia eden Kaya, "Yolda buzlanma falan yoktu. Ben de kaza anında yarı uyur vaziyetteydim. Otobüsün uçtuğunu gördüm. Otobüsün altında kalan insanlar vardı. Ölenler vardı, öğrendiğim kadarıyla 8 kişi ölmüş. Çok kötüydü. Sonra bizi ambulanslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirdi. Benim kolum kırılmış gerçekten kötüydü. Allah sabır versin." diye konuştu.

AA

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