"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Afyonkarahisar'daki heyelanda kişi 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13 Haziran 2023, Salı 23:42
Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde 3 ayrı yerde heyelan meydana geldi.

 

Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 20 AV 423 ile 24 H 9427 plakalı otomobiller toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda 24 H 9427 plakalı otomobilin sürücüsü Nevzat Emer vefat etti, eşi Züliye Emer ise yaralı kurtarıldı.

Ekipler, diğer otomobildeki sürücü A.B. ile M.A.S'yı da sağ çıkardı.

Karayolunun kapanan tek şeridinin açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

"Diğer vatandaşların sağ salim kurtarılmış olması bir tesellimiz"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar-Denizli kara yolu Sarıkavak köyü yakınlarında Maymun Dağı üzerinden aşırı yağışlara bağlı olarak toprak kayması meydana geldiğini söyledi.

Denizli istikametine giden iki aracın toprak kaymasından etkilendiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Gelen ihbar üzerine, sol şeritte kalan araçtaki vatandaşların, zaten öncesinde yolda bir belirti hissettikleri için, hem su baskını hem de kaya ve toprak kayması belirtileri gördükleri için dışarı çıktığı bilgisi var. Dolayısıyla onların aracı toprak kaymasından etkileniyor ancak vatandaşlar dışarıda, jandarma ekipleri aracılığıyla sağ salim çıkarılıyor. Denizli istikametine giden araçta yine 2 kişi var. Karı koca olduklarını biliyoruz. Afyonkarahisar ve Denizli AFAD ekipleri hem de Burdur'dan karayolları ekipleri ve iş makineleri çalışmalara destek oluyor. Çalışmalar sonucunda, sürücü olarak bildiğimiz vatandaş hayatını kaybetti, eşi olan vatandaş sağ çıkarılıyor. Dinar Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor."

"Metrekareye düşmesi gereken yağışlardan 4-5 kat fazla yağış aldı"

Yiğitbaşı, özellikle mayısta sosyal medya aracılığıyla sık sık aşırı yağış duyurusu yapıldığını belirtti.

Afyonkarahisar'ın, meteorolojik ölçüm yapılan 1929'dan bugüne kadarki en yüksek mayıs yağışlarını aldığını aktaran Yiğitbaşı, "Normalde metrekareye düşmesi gereken yağışlardan 4-5 kat daha fazla yağış aldığını biliyoruz. Buradaki toprak tabakaları aşırı yağıştan dolayı suyu da ememediği için ne yazık ki heyelan, su ve sel baskınlarına biraz daha açık oluyor. Başımız sağ olsun. Diğer vatandaşların sağ salim kurtarılmış olması bir tesellimiz." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 737
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye Şam'ın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia etti

    Odessa kentine füze saldırısı: 3 ölü 7 yaralı

    İzmir Buca'da 3,9 büyüklüğünde deprem

    AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha

    İngiltere aşırı sıcak hava dalgasına karşı teyakkuzda

    Su baskınlarında mahsur kalan Ukraynalı sivillerin tahliyesi sürüyor

    Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı

    Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katına çıktı

    Çayın da tadı kaçtı

    Şahıs yönetiminden kurallar yönetimine geçmemiz şart

    Hukuk olmadan yatırım olmaz

    Evlenmenin maliyeti en az 400 bin TL

    Özel okullarda süper zenginler okuyacak

    Denizler tehdit altında

    Alkol 61 hastalık riskini arttırıyor

    İsrail’in zorunlu göç uygulaması “savaş suçu”

    Afyonkarahisar'daki heyelanda kişi 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    İstanbul'da su fiyatlarına oy birliğiyle 'zam'

    BM’den sosyal medya ikazı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İki yol ve iki tercih
    Genel

    AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha
    M. Latif SALİHOĞLU

    Efsane avukatın iki müdafaası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Rüşvetçileri tevbekâr ve sofî eden sır!
    Risale-i Nur'dan

    Bizi mahveden; cehalet ağa, oğlu zaruret efendi...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çayın da tadı kaçtı
    Cevher İLHAN

    Demokratik direnç zamanı…
    Genel

    Özel okullarda süper zenginler okuyacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.