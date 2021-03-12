Ağrı - Doğubayazıt'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt'ta saat 08.57'de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AFAD Ağrı İl Müdürü Necati Oruk, Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin araştırmalarının sürdüğünü belirterek, "Depreme yönelik herhangi bir olumsuzluğa ilişkin bize gelen ihbar yok." dedi. Sarıbıyık Köyü Muhtarı Filit Kılıç, deprem bölgesindeki yerleşim yerinde herhangi bir hasarın olmadığını anlattı. AA

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