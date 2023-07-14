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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Ahmet Uzsoy'u anma buluşması

14 Temmuz 2023, Cuma
Kütahya Yeni Asya okuyucuları, Gediz-Murad Dağı’nda düzenledikleri piknik ve pandemi sürecinde vefat eden Gediz İlçesinin müstakim Yeni Asya gönüllüsü Ahmet Uzsoy’u anma programıyla muhabbet buluşması gerçekleştirdiler.

Ahmet Uzsoy ağabeyin evlatları İbrahim ve Saffet Uzsoy ve ailelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen muhabbet buluşması ve Ahmet Uzsoy Ağabeyi anma programına Kütahya ve İlçelerinden Yeni Asya okuyucuları aileleriyle birlikte katıldıalar.

Kaynaşmaya, tanışmaya, şevke ve muhabbete vesile olan programa Yeni Asya yazarlarından Rıfat Okyay ile Bursa’dan Ramazan Oruç hoca, Mustafa Şahin ve üniversite talebeleri de muhabbet ve şevk kattılar.

Yazarımız Rıfat Okyay’ın, Risale-i Nur dersiyle ve Murad Dağı’nın ihsan-ı İlahi mükemmel manzarası ile tefekkür ettirdiği ders dikkatle dinlendi.

Ders sonrası Ramazan Oruç hocanın, görme rahatsızlığına rağmen müstakim Risale-i Nur okuyucusu ve müdakkik Yeni Asya gönüllüsü, basiretli Nur hadimi merhum Ahmet Uzsoy ağabey ve Nur hizmetinde ahirete intikal eden tüm Nur Talebelerine dualar edildi. Ahmet Uzsoy ağabey ile ilgili geçmiş bazı hatıralar yâd edildi.

Muhabbete ve şevke medar olan piknik programında mangal keyfi, helva ikramı ve Gediz Murad Dağı gezisi ile Murad Dağı’nın zirvesinden tefekkür manzaraları da unutulmaz güzel hatıralar bıraktı.

Muhabbet buluşması, muhabbetlere binler muhabbet ve şevk kattı, Murad Dağı’nın zirvesi gibi, muhabbet zirve yaptı.

Kütahya/Yenİ Asya - Salih Aytemur

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