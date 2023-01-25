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26 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Ahşap ev kül oldu

25 Ocak 2023, Çarşamba 17:00
Rize - Çayeli’nin Yenice Köyünde çıkan bir yangında ahşap ev tamamen yanarak kül oldu. Yenice Köyünün ‘Huremli’ mevkiinde Süleyman ve Selahattin Kaşıkçı ailelerine ait ahşap ev, 23 Ocak 2023 günü akşam saatlerinde çıkan yangında tamamen yandı.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

Çayeli’nin Yenice Köyünde çıkan bir yangında ahşap ev tamamen yanarak kül oldu. Yenice Köyünün ‘Huremli’ mevkiinde Süleyman ve Selahattin Kaşıkçı ailelerine ait ahşap ev, 23 Ocak 2023 günü akşam saatlerinde çıkan yangında tamamen yandı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. 

Boş evde çıkan yangını söndürmek için itfaiye de yardıma koştu, ancak evin söndürülmesi mümkün olmadı. Ancak, çalışmalar sayesinde yangının bitişikteki diğer ahşap evlere sıçraması önlenmiş oldu.

Evinin yandığını haber olarak İstabul’dan Yenice Köyüne gelen Mehmet Ali Kaşıkçı, “Çok üzüldük. Bu ev yaklaşık 50 yıl önce, çok zor şartlarda yapılmıştı. Geçen sene de baştan sona tekrar elden geçirdik ve neredeyse bir ev masrafı kadar daha para harcamıştık. Bu eve çok emeklerimiz ve çok hatıralarımız vardı. Ama bu felaketi ilk defa biz yaşamıyoruz.

Komşular sağ olsunlar, söndürmeye çalışmışlar ama ahşap evi söndürmek mümkün olmuyor. Cana değil de mala gelen zarar, buna da şükür. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. İstanbul’dan geldik ve evimizi bu hale bulduk, inanması zor bir durum. Yangının nasıl çıktığını da bilmiyoruz. Bazen buralarda hırsızlık olayları da oluyor. Sebebini bilmiyoruz. AFAD ekibi geldi ve tespitini yaptı. Yaramızı sarmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

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