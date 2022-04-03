Ailecek çalışıyoruz, işin içinden çıkamıyoruz

Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, İvrindi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf artan fiyatları eleştirerek geçinmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Dert yanan lokantacı, “Çaremiz yok. Kazancımız yok. Ama mecbur döndüreceğiz mekanımızı. Oğlan, kız, hanım ve ben. Dördümüz çalışıyoruz. Ailecek çalışıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz. 2 bin 600 lira elektrik parası var. Kira bin lira. 310 liraya tüp kullanıyoruz. Elektriğim kesik, suyum kesik. Yarın zam gelir. Ayda dört beş tüp kullanıyorum. İşçi çalıştırmıyoruz. İşçi çalıştırsak 4 bin 500, sigortası yemesi içmesi 8 bin lira bana maliyeti var 1 işçi çalıştırırsam. Ağırlıklı olarak öğrenci müşteri var bende. Yarım ekmek 15 lira, ayran desen 5 lira. Bir öğün 20 lira. Vatandaş 20 lira verebilir mi, nerede verecek? Beynim döndü, çaresiziz bitikiz vekilim. İnsanlar sabrediyor” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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