Akdeniz’de peş peşe depremler

AFAD’ın açıkladığı verilere göreAkdeniz aynı bölgede art arda meydana gelen depremlerle Akdeniz’de merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesinin 185 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aynı bölgede geçtiğimiz akşam saatlerinde iki deprem daha kaydedilmişti. Artıgerçek’deki habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15’te merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 34,40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine 185 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi. Geçtiğimiz akşam saatlerinde de aynı bölgede 4,9 ve 5,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedilmişti.

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