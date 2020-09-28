Akkuyu’dan “çevre” şikâyeti

Mersin’in Gülnar İlçesi Akkuyu bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı, inşaatın yanı başında yaşayan Büyükeceli Beldesi sakinlerini isyan ettirdi.

Üreticiler, bir yandan servis araçları ve patlatılan dinamitler sonucu çıkan tozdan ağaçların zarar gördüğünü, bir yandan da inşaattaki işçi kampının atık sularının meyve bahçelerinin arasından denize salındığını belirterek beldenin yaşanmaz hale getirdiğini belirtiyor. Santral inşaatı sı- rasında patlatılan dinamitler nedeniyle bitkilerinin zarar gördüğünü anlatan çiftçi Mehmet Ali Yılmaz, “Bu yıl verim düştü. Geçen yıl alan komisyon elemanı bu sene meyvelerimiz çalınıyor diye malımızı da almıyor. Ayrıca inşaat malzemesi ta- şıyan şirket araçları yolları bozdu. Her taraf çukur, hendek. Yolda yürümekten imtina ediyoruz” dedi.

Huzurumuz, düzenimiz kalmadı

Mahallede haftada en az iki sefer elektrik kesintisi yaşandığını, bu nedenle tarımsal sulama yapamadıklarını söyleyen çiftçi Mustafa Yılmaz ise, 25 Temmuz’da yaklaşık 20 kişinin bahçesinin yandığını, 186 elektrik arıza hattını aradıklarında kendilerinden dâvâ açmamalarının istendiğini, zararların ödeneceğine dair söz verildiğini ancak 25 Eylül itibariyle hâlâ ödeme yapılmadığını anlattı. Yakınları santral inşaatında çalıştığı için, onların işten atılabileceği endişesiyle isminin paylaşılmasını istemeyen Büyükecelili üretici N.D. ise, “Bu sene ne sebzemiz oldu ne meyvemiz oldu. Kuru kaşık ağzımıza geldi. Ne zeytin var ne limon var ne mandalina ne portakal… Her taraf toz içinde; huzurumuz, düzenimiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

Mersin - Anka