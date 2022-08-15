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15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

AKOM'dan İstanbul'da yağışın etkisini artıracağı uyarısı

15 Ağustos 2022, Pazartesi 11:46
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ümraniye'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

 

Yağış Anadolu yakasında Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de etkili oluyor. Yağışın nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk oluştu.

D-100 Karayolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe arasında, TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında sürücüler yağış nedeniyle çok yavaş ilerliyor.

Avrupa yakasında sağanak sabah saatlerinde özellikle Beykoz ilçesinde etkili oldu.

Yağışın etkisiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent genelinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 10.06 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 54 ölçüldü.

AKOM'dan yağışın etkisini artıracağı uyarısı

Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, "Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ümraniye'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Şile Otoyolu Ihlamurkuyu Kavşağı yakınında yoğun yağış nedeniyle kamyonet, minibüs, 2 hafif ticari araç ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre Şile Otoyolu Üsküdar yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA

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