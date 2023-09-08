Aksaray'da 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti. Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu. Bebeğin cansız bedenine ulaşan ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor. Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi vefat etmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. AA

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