Alanya'daki yangın kontrol altında

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 6 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozerle müdahalede bulunuldu. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı. AA

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