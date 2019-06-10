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10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Alınan tedbirler bilançonun ağırlaşmamasına vesile oldu

10 Haziran 2019, Pazartesi 18:37
Emniyet ve jandarmadan yaklaşık 185 bin trafik görevlisinin 9 günlük bayram tatili süresince yaptığı çalışmalar sonucunda ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları azaldı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ile kaza kara noktalarındaki can kayıplarını önlemek ve kara yolu trafik akışını sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yoğun mesai gerçekleştirildi.

Alınan önlemler kapsamında yaklaşık 185 bin trafik görevlisi bayramda yollarda mesai yaptı. Otobüslerde denetim yapmak için 760 personel yolcu koltuğuna otururken, tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için 66 polis/jandarma müfettişi görevlendirildi. Tüm bu tedbirler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bürokratlar tarafından bizatihi kontrol edildi.

Bu kapsamda, en son 9 gün kesintisiz bayram tatili yapılan 2016'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına bakıldığında, 112 ölümlü ve 6 bin 181 yaralanmalı trafik kazasında 152 kişi ölürken 12 bin 729 kişinin yaralandığı, bu yıl 9 günlük bayram tatilinde 73 ölümlü, 4 bin 591 yaralamalı trafik kazasında 86 kişinin öldüğü, 9 bin 453 kişi yaralandığı görüldü.

Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artış ve trafik yüküne rağmen aynı sürelerdeki bayram tatillerinde günlük ortalama can kaybı sayısı 20'den 10'a indi.

Emniyet kemeri hayati önemde

Kazaların yüzde 35,5'i kavşaklarda meydana gelirken, kazalarda ölen ve emniyet kemeri/kask durumu tespit edilebilen sürücülerin yüzde 91'inin emniyet kemeri/kask takmadığı belirlendi.

Antalya'da 6, Balıkesir, İzmir ve Yozgat'ta 4'er, Düzce ve Diyarbakır'da 3'er, Ankara, Tekirdağ, Tokat, Adana, Bursa, Çorum, Mersin, İstanbul , Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Sivas ve Trabzon'da 2'şer, Kahramanmaraş, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Niğde, Rize, Sinop, Uşak, Zonguldak, Karaman, Ardahan ve Iğdır'da 1'er ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda Antalya'da 7, Tekirdağ'da 6, Balıkesir ve Yozgat'ta 5'er, İzmir ve Düzce'de 4'er, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Tokat'ta 3'er, Adana, Bursa, Çorum, Eskişehir, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Sivas, ve Trabzon'da 2'şer, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Niğde, Rize, Sinop, Uşak, Zonguldak, Karaman, Ardahan ve Iğdır'da 1'er kişi öldü.

Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde 7'şer kişi ölürken, 3. gün 9, 4. gün 10, 5. gün 15, 6. ve 7. günlerde 4'er, 8. günde ise 14 kişi öldü. Kazalarda en fazla can kaybının tatilin 9. gününde meydana geldiği, 16 vatandaşın dönüş yolunda öldüğü tespit edildi.

AA

Etiketler: trafik kazası
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