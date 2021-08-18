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18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Allah rızası için bu yolları tamir edin!

18 Ağustos 2021, Çarşamba
Rize’nin Çayeli ilçesi, Senoz Vadisi köylerinde yaşayan vatandaşlar; köy yollarının bakımsız olmasından dolayı büyük zorluk yaşadıklarını söyleyerek yolların tamir edilmesini istedi.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Vadideki köyleri Çayeli ilçe merkezine bağlayan ana yol üzerinde yol çalışmaları olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Bu çalışmaların yapılması çok iyi. İdarecilere teşekkür ediyoruz. Ancak yolun bazı bölümleri çok bakımsız. Buraların tamir edilmesi gerekir. Arabalarımızla çarşıya inip çıkarken büyük zorluk yaşıyoruz. Arabalarımız mahvoldu” dediler.

KAPTANPAŞA’DAN SONRASI ÇOK BOZUK

Senoz Vadisi yolunun Kaptanpaşa Köyü’nden sonraki bölümünün özellikle bakımsız olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Bilhassa Çukurluhoca’dan sonra yollar delik deşik. Yıllar önce dökülen beton yollar kırılmış, çukurlaşmış ve çukurlar yağmurda su doluyor. Arabalara amortisor dayanmıyor. Yolların bu kadar bakımsız olmasından dolayı şikâyetçiyiz. Gerek Çayeli Kaymakamlığı gerekse diğer ilgililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Buraların tamamına değil, sadece çukurlaşmış, bozulmuş yerlere beton dökülmesini ve tamir edilmesini istiyoruz. 

Çukurluhoca Köyü ile devamındaki Çataldere yol ayrımı arasındaki yerler çok bakımsız. Artık yoldaki çukurları ezberledik. Yıllardan beri aynı çukurlar yolda duruyor” dediler.

MUHTARLAR DA İLGİSİZ

Aynı yolu yaklaşık 10 muhtarlığın kullandığına dikkat çeken vatandaşlar, “Biz derdimizi muhtarlara anlatıyoruz, ama onlar da yeteri kadar ilgilenmiyor. Sadece, ‘Yolda baştan sonra bakım olacak, sabredin’ diyorlar. Bu ilgisizlik bizi bıktırdı. Kaymakam ve diğer ilgililer de aynı yolu bazen kullandıklarına göre onlar da yolun bozuk olduğunu biliyorlar. Buna rağmen yolun tamir edilmemesini anlamıyoruz. 3 ya da 5 kamyon beton ya da asfaltla tamiri mümkün olan bir yolun tamir edilmemesine anlam veremiyoruz. Bizi biri cezalandırıyor mu?” diye seslendiler.

Yaz tatilini Ormancık Köyü’nde geçiren İzzet Sayın, “Bizim vadinin yolu gibi bozuk bir yol bilmiyorum. Kim edecekse lütfen bu yolları tamir etsinler. Çayeli’ne gidip gelirken mahvolduk” dedi.

Aynı köyde yaşayan Mustafa Erdem ise, “Biz komşularla konuştuk. Başka çare kalmadı. Yakında Çayeli Kaymakamlığı’na giderek derdimizi bir de ona anlatmaya çalışacağız. Bu ilgisizlik karşısında şaşkınlık yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Salgın sonrası köye taşınan Şaban Sayın ise, “Muhtarların da kabahati var. Ama vali, kaymakam, belediye başkanı gibi idareciler de bu yola bir el atmalı. Yeniden yol yapılsın demiyoruz. Var olan yolu tamir etsinler yeter” dedi.

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