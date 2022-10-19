"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Amasya'da otobüs ile tır çarpıştı: 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

19 Ekim 2022, Çarşamba 10:10
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İstanbul'da Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizme ait 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı 52 ADJ 308 plakalı tırla çarpıştı.

 

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk öldü, 20 kişi yaralandı.

 

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Amasya'da otobüs ile tır çarpıştı: 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    Moldova'dan ''seferberlik'' açıklaması

    Stoltenberg: Rusya'ya nükleer savaşın kazanılamayacağını hatırlatıyoruz

    Fransız çimento şirketi Lafarge "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etti

    Demokrasiden çıkışın “resmi” belgesi

    Sansüre boyun eğmeyeceğiz

    'Bize kömür lâzım, sizin keyfiniz değil'

    Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    Mersin Kitap Fuarı açılıyor

    Enerji tasarrufu sağlamak mümkün

    O kurtuldu, 30 yıl sonra oğlu gitti

    Estonya, Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etti

    Yargıya güvenin sarsılması felâkettir

    Macar kadın Müslüman oldu

    İsrafa dikkat için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

    İdari süreç başlatıldı mı?

    “Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma” çağrısı

    Kılıçdaroğlu: 20 yıldır hâlâ önlem mi alacaksın sen!

    Hedef herkesi susturmak

    'KKM maliyetini söyleyemem'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Takrir-i Sükûndan sansür kanununa
    Osman ZENGİN

    Kahraman Zahir Yavuz
    Risale-i Nur'dan

    Zulüm insana aittir; kader çirkinlikten münezzehtir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nasrullah Camii’nde ateşli bir hatip
    Ahmet BATTAL

    Bizler ve sizler paradoksu
    Genel

    'Bize kömür lâzım, sizin keyfiniz değil'
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamberin (asm) iki kanatlı oluşu
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Risale-i Nur’da, “latîfe-i Rabbâniye” “kalbin en ince duygusu” olarak anlaşılır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Vahametin üstü örtülüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.