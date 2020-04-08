Ambalaj atıkları ayrı biriktirilmeli

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Ambalaj atığı miktarının artma eğilimine girdiği bu dönemde, bir yandan sağlığımıza dikkat ederken, diğer yandan çevremiz için ambalaj atıklarımızı evlerimizde uygun şekilde ayrı biriktirmeliyiz” dedi.

Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda Türkiye’nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu olan ve 2019 yılı faaliyetleriyle 563 bin 554 ton ambalaj atığının geri dönüştürüldüğünü belgeleyen ÇEVKO Vakfı, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmamamız gereken bu günlerde, atıkların ayrı biriktirilmesinin ve toplanmasının önemine işaret etti.

Ekonomiye katkı sağlar

COVID-19 salgınıyla birlikte, özellikle gıdada, ambalajlı ürünlere ilginin arttığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Dünya çapında bir mücadelenin sürmekte olduğu günlerden geçiyoruz. Ülkemizde de bu salgının yayılmasını azaltmak için evlerde kalmak, mümkün olduğu kadar evlerden çalışmak önemli. Bu süreçte halkımız, çok doğru bir şekilde, ambalajlı ürünleri daha çok tercih eder hale geldi. Ambalaj atığı miktarının artma eğilimine girdiği bu dönemde, bir yandan sağlığımıza dikkat ederken, diğer yandan çevremizi ve ekonomimizi düşünmeliyiz.Ambalaj atıklarımızı evlerimizde uygun şekilde ayrı biriktirip, gelen belediye araçlarına vermeli veya alışveriş gibi nedenlerle evden zorunlu olarak çıktığımızda bunları mahallelerde yer alan kumbaralara atmalıyız.Bu sayede hem çevremizin temizliğine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz” dedi.

İstanbul – Yeni Asya