Ambulansa yol vermeyen sürücüye 819 TL ceza

İstanbul Maltepe’den Pendik’e hasta almaya giden ambulans D-100 karayolunda seyir halindeyken 34 DGS 012 plakalı bir otomobil ısrarla yol vermedi.

Ambulansın kendisini geçmek için yaptığı hamlelere karşılık veren sürücü ambulansın sürekli önünü kapatarak buna engel oldu. Bu görüntü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sürücüye tepki gösterdi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, maganda sürücü T.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Hürriyet’te yer alan habere göre; T.Ş.’ye toplamda 819 TL idari para cezası kesildi.

Okunma Sayısı: 164

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.