Anadolu Otoyolu'nda otobüs devrildi: 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2'si ağır 32 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde Doğan K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yolculardan Ayşe Özdemir (69), Dursun (46) ve Kadriye Çakmak vefat etti, 32 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiğini anlatan Kılıç, "İşte hep diyoruz; trafik kurallarına mutlaka uyalım, hız yapmayalım. Mutlaka otobüs şoförlerinin dinlenmiş olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat edilmediği takdirde bu tip olaylar meydana geliyor. Gerçekten üzüntümüz büyük." diye konuştu.

Vali Kılıç, daha sonra hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennilerini iletti.

Otobüsün vinçle kaldırılması için ulaşıma kapatılan yolun İstanbul yönü, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada, otobüsün Kayseri'den yola çıkıp İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Sürücü Doğan K. ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sağlık Bakanı Koca'dan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişinin vefat ettiğini, ikisi ağır olmak üzere 32 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, "Bolu otoyolunda otobüs devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisine halen devam ediliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Bolu'daki kazada vefat edenler için taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada can kayıpları ve yaralılar olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Kazada vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Şentop, yaralıların da bir an evvel sağlığına kavuşmalarını ümit ettiğini belirtti.