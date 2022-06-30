Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 36 AA 401 plakalı tır, Yeniçağa gişesi yakınlarında bariyere çarptı. Bu sırada arkadan gelen tanker, cip, minibüs ve iki otomobil de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otoyolda ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma yürütülüyor. AA

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