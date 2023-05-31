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1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

31 Mayıs 2023, Çarşamba 19:00
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı kaza, Ankara istikametinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Ankara yönü Yeşilyayla mevkisinde Yücel B. idaresindeki 59 FB 336, Hakan A'nın kullandığı 06 DMS 368, Haydar C. kontrolündeki 34 CVD 663 ve Serhat A. yönetimindeki 57 KC 112 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Hakan A. ve Haydar C. ile Şuayip P, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapanan yolda trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Yolun trafiğe kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki başka bir kazaya müdahale eden ekipler de bölgeye geldi.

AA

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