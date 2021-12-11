Ankara’da feci trafik kazası: 6 ölü

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda, 6 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Kahramankazan’da meydana gelen elim kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise şu mesajı verdi. “Ankara-Kahramankazan yolunda meydan gelen kazada 6 vatandaşımızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbim ailelerine sabırlar versin. Hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımıza Rabbim şifalar versin.” Ankara - anka

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.