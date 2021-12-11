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12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Ankara’da feci trafik kazası: 6 ölü

11 Aralık 2021, Cumartesi 17:00
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda, 6 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Kahramankazan’da meydana gelen elim kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise şu mesajı verdi. “Ankara-Kahramankazan yolunda meydan gelen kazada 6 vatandaşımızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbim ailelerine sabırlar versin. Hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımıza Rabbim şifalar versin.”

Ankara - anka

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