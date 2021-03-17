Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürünürken, yağış nedeniyle uçuşların aksamaması için Esenboğa Havalimanında da önlem alındı.

Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan kar yağışı nedeniyle Esenboğa Havalimanında uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünün oluşturduğu karla mücadele ekipleri, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havalimanı pistinin ave apronun kapanmaması için 32 uzman personelin 22 ileri teknoloji donanımlı araç ile yaptığı çalışmalar sayesinde yolcuların hava ulaşımında mağduriyet yaşamalarının önüne geçilirken, uçaklar da alana güvenli iniş yapıyor. AA

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