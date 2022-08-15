Ankara'da şiddetli fırtına ve sağanak: 1 kişi vefat etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin öldüğünü bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.

Başkentteki sağanakta ölen kişinin 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi olduğu belirlendi

Ankara'daki şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 2'si stajyer mühendis biri stajyer mimar 3 kişiden 21 yaşındaki Taha Öztürk hastanede yapılan müdahalelere rağmen vefat etti.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkentteki şiddetli fırtına ve sağanak sırasında Yenimahalle'deki bir inşaatta yaşanan kolon devrilmesine ilişkin ayrıntılar netleşti.

Saat 16.30 sıralarında Hipodrom Caddesi'nde bulunan inşaatta, beton kalıplarının devrilmesi sonucu 3 kişi kalıpların altında kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri, yaralılar 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk ve aynı yaştaki stajyer mimar Ege Kıratlı'yı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 22 yaşındaki stajyer mühendis Emre Çetin'i ise İbni Sina Hastanesi'ne kaldırdı.

Taha Öztürk, tüm müdahalelere rağmen tedavisinin devam ettiği sırada hastanede vefat etti.

Bilinçleri yarı açık diğer iki stajyerin tedavileri ise hastanede sürüyor.

Ankara'daki fırtınada camları kırılan lisedeki 4 öğrenci yaralandı

Ankara'da fırtına nedeniyle camları kırılan lisedeki 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altındağ ilçesinin Örnek Mahallesi'nde Ulu Cami'nin minaresinin fırtına nedeniyle yıkıldığını, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.

Minareye komşu binadaki 34 kişinin tahliye edildiğini belirten Şahin, teknik ekipler tarafından cami civarındaki binaların kontrolünün yapıldığını kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ekiplerin, minaresi çöken caminin bulunduğu bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiği, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.