"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Ankara’da “Tarladan Sofraya” projesi

18 Kasım 2024, Pazartesi 16:26
“BAŞKENT MARKET”LERDE PİYASA FİYATLARININ EN AZ YÜZDE 30 ALTINDA SEBZE VE MEYVE SATIŞI YAPILIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Başkent Market” projesi kapsamında vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

2019-2024 yılları arasında Türkiye genelindeki 68 kooperatiften ve çiftçilerden 602 milyon liralık yöresel ürün satın alarak yerel üreticilere destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, KÖY-KOOP iş birliğiyle kooperatif ürünlerini Başkentlilerle buluşturacak bir adım daha attı.

“Tarladan Sofraya” sloganıyla ilk olarak Başkent Market Gimat Şubesi’nde hizmete giren manav reyonunda mevsimine göre 20-25 çeşit taze sebze ve meyve bulunacak. Piyasa fiyatlarının en az yüzde 30 altında satış yapılan manav reyonu, hem üreticiyi destekleyecek hem de vatandaşların ekonomisine katkı sunacak.  Gimat Şubesi’nde hizmete açılan manav reyonuna ilişkin bilgi veren Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Pala, şunları söyledi: “KÖY-KOOP vasıtasıyla manav reyonumuzu açmış bulunuyoruz. Amacımız tamamen taze ve ucuz ürünleri halkımıza iletebilmek.”

Ankara - anka

 

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi

    Yaralılar ölümü bekliyor

    İsrail’e hala silah gönderiyorlar!

    Askıda ekmek, askıda çay dönemi

    Eski ehliyetlerin yenilenmesi için süre 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı

    645 genç daha ''Hafız'' oldu

    Ukrayna, Rusya topraklarına 59 İHA ile saldırdı

    Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

    İnsanlık düşmanı, bebek katili caniler hakim karşısında

    9 günlük ara tatil sona erdi

    Çocuk ölümlerinde yoksulluğun da rolü var

    Gelir dağılımı adaletsizliği, enflasyonu besliyor

    Ortadoğu için gözler Trump’ta

    “Gazze Mahkemesi” adalet arayacak

    Lübnan’dan Suriye’ye göç edenlerin sayısı 600 bini aştı

    DP, Türk siyasetinin sağduyu adresidir

    Maliyetleri belirleyen esas unsur ücretler değil

    Bütün hesaplar Erdoğan’ın yeniden seçilmesi üzerine

    İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı 5 katlı binayı hedef aldı: İlk belirlemelere göre 50 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Kudsiye’de Mehdî haberi
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya Medya Grubu ve Sosyal Sorumluluk Projeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçilik anaforu
    İbrahim Aktaşcı

    Görüyoruuuuum ve arttırıyorum!
    Şükrü BULUT

    Neden Amerika demokrasisi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Müslüman, Müslümanın kardeşidir!”
    Risale-i Nur'dan

    Baht-ı İslâmın anahtarı, meşrutiyet ve hürriyettir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Temellük

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.