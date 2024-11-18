Ankara’da “Tarladan Sofraya” projesi

“BAŞKENT MARKET”LERDE PİYASA FİYATLARININ EN AZ YÜZDE 30 ALTINDA SEBZE VE MEYVE SATIŞI YAPILIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Başkent Market” projesi kapsamında vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 2019-2024 yılları arasında Türkiye genelindeki 68 kooperatiften ve çiftçilerden 602 milyon liralık yöresel ürün satın alarak yerel üreticilere destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, KÖY-KOOP iş birliğiyle kooperatif ürünlerini Başkentlilerle buluşturacak bir adım daha attı. “Tarladan Sofraya” sloganıyla ilk olarak Başkent Market Gimat Şubesi’nde hizmete giren manav reyonunda mevsimine göre 20-25 çeşit taze sebze ve meyve bulunacak. Piyasa fiyatlarının en az yüzde 30 altında satış yapılan manav reyonu, hem üreticiyi destekleyecek hem de vatandaşların ekonomisine katkı sunacak. Gimat Şubesi’nde hizmete açılan manav reyonuna ilişkin bilgi veren Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Pala, şunları söyledi: “KÖY-KOOP vasıtasıyla manav reyonumuzu açmış bulunuyoruz. Amacımız tamamen taze ve ucuz ürünleri halkımıza iletebilmek.” Ankara - anka

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