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Ankara'da ülke nüfusunun 4 katı yolcu taşıdı

29 Aralık 2019, Pazar 14:31
Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarıyla yıl içerisinde Türkiye nüfusunun 4 katından fazlasına denk gelen 341 milyon 115 bin 234 yolcuya kapılarını açtı.

1 Ocak-25 Aralık 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı olarak kent genelinde otobüs, metro, Ankaray ve teleferikle ulaşım hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğü araçları, yıl boyunca gerçekleştirdiği 3 milyon 915 bin 2 seferde, 95 milyon 563 bin 519 kilometre yol katetti.

Yolcuların en çok tercih ettiği toplu taşıma aracı belediye otobüsleri oldu. Buna göre, kent nüfusunun yaklaşık 40 katına denk gelen 215 milyon 23 bin 427 kişi otobüslerle seyahat ederken, 91 milyon 759 bin 70 yolcu metroyla, 31 milyon 735 bin 368 kişi Ankaray ile seyahat etti. Aynı dönemde 2 milyon 597 bin 369 yolcuya hizmet veren teleferik en az tercih edilen ulaşım araçları arasında yer aldı.

En çok tercih edilen ulaşım aracı otobüs oldu

Şehir içi ulaşımda ilk sırada yer alan otobüsler, 2 milyon 747 bin 89 sefer için 95 milyon 563 bin 519, metro 196 bin 425 seferde 10 milyon 922 bin 184 ve Ankaray 58 bin 787 sefer için 1 milyon 95 bin 889 kilometre yol katetti.

Ankaralılar, ulaşım araçları arasında yaptığı geçişlerde 71 milyon 816 bin 999 kez Ankarakart aracılığıyla aktarma hizmetinden yararlandı.

Bölgelere göre en çok tercih edilen otobüsler sıralamasında 266 hat numarasıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan Bağlum güzergahı 5 milyon 581 bin 429 kişi ile ilk sırada, 4 milyon 197 bin 872 kişinin kullandığı 481 numaralı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan Balgat istikametinde faaliyet gösteren hat ikinci sırada, Gülpınar ile Birlik mahalleleri arasında 3 milyon 353 bin 48 yolcu taşıyan 408 hat numaralı hat ise üçüncü sırada yer aldı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 31 Aralık 2018 itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunun 4 katından fazlasına denk gelen 341 milyon 115 bin 234 yolcuya Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarıyla hizmet verildi.

AA

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