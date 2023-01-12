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12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Ankara'daki kaza, göçmen kaçakçılığını ortaya çıkardı

12 Ocak 2023, Perşembe 09:00
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs ile bir otomobil, Çevre Yolu Tulumtaş mevkisinde çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaza, göçmen kaçakçılığını ortaya çıkardı

Dün gece saatlerinde içerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs ile otomobilin Ankara Çevre Yolu Tulumtaş mevkisinde çarpışması sonucu 21 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaralananların düzensiz göçmen olduğunu, Yunanistan'a geçmeleri için kara yolu ile İstanbul'a götürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili minibüsün sürücüsü ile göçmen kaçakçılığına aracılık ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin tedavilerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

AA

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