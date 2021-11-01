Ankara’nın barajları da alarm veriyor

Ankara’ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 9,04’e düştü. Kuraklık etkisine dikkat çeken yetkililer tasarruf çağrısı yaptı.

Bütün dünyada etkisini gösteren küresel iklim değişikliği, Türkiye’ye kuraklık olarak etkisini gösterdi. En büyük etkisinin su kaynakları üzerinde görüldüğü küresel iklim değişikliği dünya genelinde gıda arzı, enerji kaynaklarının azalması ve orman yangınları gibi sorunları beraberinde getiriyor. Küresel iklim değişikliğinin Ankara üzerinde etkisi ise baraj doluluk oranlarının düşmesi olarak gözlemlendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre, 30 Ekim itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde 9,04. Verilere göre, toplam hacmi 1 milyar 584 milyon metreküp olan barajlarda, su miktarı yüzde 21,12 oranındayken aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 9,04. Geçen yılın aynı gününde şehre verilen 1 milyon 125 bin 837 metreküplük su miktarı bu yıl 408 bin 643 metreküp artış ile 1 milyon 534 bin 480 olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)