Ankara sular altında

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.

Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu. Rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi. Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş, yağmurda sürüklenmemesi için aracına iple ağaca bağladı. Başkentte suyla dolan alt geçitte mahsur kalan midibüs şoförü kurtarıldı Bazı alt geçitler su basma tehlikesine karşı araç trafiğine kapatılmasına rağmen Mustafa Tuna Alt Geçidi suyla doldu. Bu sırada altgeçitte ilerleyen bir midibüs arıza yaptı. Araçta mahsur kalan şoför, itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Bu arada kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi. Suyla dolan Necatibey Caddesi'nde mahsur kalan bir taksici, aracının içindeki suyu pet şişeyle tahliye etmeye çalıştı. Trafiğe kapatılan alt geçitler Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 12.00'de başlayan ve devam eden yoğun yağışlar nedeniyle bazı alt geçitlerin trafiğe kapatıldığını bildirdi. Şahin, şunları kaydetti: "Ulaştırma Bakanlığı, Mamak Boğaziçi köprü, Sabancı Kız Yurdu, Keçiören Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Altındağ Altınsoy Köprü altı, Altındağ Mustafa Tuna, Samsun yolu Telekom, Çiftlik Kavşağı Yenimahalle yönü, Kurtuluş Trafik Ekipler Amirliği önü, Balgat Ehli-Beyt altgeçidi yönünde trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın dikkatine sunulur. Söz konusu bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için ekipler, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." Bir sürücü sağanak nedeniyle sürüklenen otomobilini iple ağaca bağladı Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle araçlar sürüklendi. Aracını park ederek pazar alışverişi yapan Levent Gürbüz, geri döndüğünde aracını sürüklenmiş halde buldu. AA muhabirinin görüştüğü Gürbüz, pazar alışverişi sırasında kısa süre içinde yağmurun bastırdığını belirterek, "Taksiciden yardım gördük sağ olsun. Araç köşedeydi ben de pazarda, ansızın yağmur başladı, yetişemedik. 10 dakika içinde böyle oldu. Araçlar balık gibi yüzüyordu. Ben de kendi imkanlarımla kapı kollarından kenara doğru çektim, ağaca bağladık. Tabii ki su aldı, motora bakacağız. Motorun kurumasını bekleyeceğiz, felaketi yaşadık yani." Evini su bastı, aracıyla suda mahsur kaldı Süleyman Sırrı Caddesi'ne aracı suda mahsur kalan Celal Güneş ise yakındaki kafeye şeker getirdiğini aracını kısa süreliğine park ettiğini söyledi. Yağmurun şiddetini artırmasıyla hemen aracına döndüğünü ifade eden Güneş, dönene kadar yolun tıkandığını belirterek, belediye yetkililerine tepki gösterdi. Ankara Çayı taşma noktasına geldi Yağmur nedeniyle bazı cadde, sokak ve binalara dolan yağmur suları, pompalarla tahliye edildi. Bir otelin otoparkında suyla kaplanan otomobiller, ekiplerin çabası sonucu çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kentte öğleden sonra kuvvetli şekilde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerlerini su bastı ve trafikte aksamalar meydana geldi. Şehir merkezindeki yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı da taşma noktasına geldi. Çankaya ilçesindeki Sıhhiye semtinde birçok ev ve iş yerini su bastı Esnaf Tamer Akdemir, yağmur nedeniyle medikal malzemeleri bulunan dükkanının sular altında kaldığını belirterek, "Bütün raflarımız devrildi. İçerideki su dışarıdan daha fazla oldu. Mahvolduk yani, bittik." diye konuştu. Maddi hasarının 10 milyon liranın üzerinde olduğunu söyleyen Akdemir, yetkililerin yetersiz kaldığını ve herkese yetişilemediğini ifade etti. Amcasıyla birlikte mahsur kaldıkları eksi 2. kattaki evlerinden yüzerek kurtulan Umut Toprakçıoğlu da kuvvetli sağanak nedeniyle binanın giriş kapısının patladığını söyledi. Son anda kurtulduklarını dile getiren Toprakçıoğlu, "İyi ki de çıkmışız, çıkmasaydık büyük ihtimalle ölürdük ki tavana kadar dolmuştu zaten. Suyun şiddeti bizi ilk önce geri attı sonra merdivenlerin demirlerine tutunarak çıktık." dedi. Üreğil Millet Bahçesi sular altında kaldı Mamak ilçesindeki Üreğil Millet Bahçesi'nde ise yağmur suyunun yüksekliği bankları aştı. Yağmur nedeniyle ziyarete kapatılan parkta, vatandaşlar anonsla dışarı çıkarıldı. Millet bahçesindeki yapay gölün suyu çamura dönüştü. AA

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