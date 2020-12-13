Antalya alarma geçti!

Antalya'da metrekareye 97 kilogram yağışın düştüğü Serik ilçesinde bazı tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskını yaşandı. Bazı sürücüler araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek olası dolu yağışına karşı tedbir aldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya kent merkezi ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor. Son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 23, Manavgat'ta 117, Serik ilçesinde ise 97 kilogram yağış düştü. Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için çalışmak amacıyla dışarda olanlar yağıştan olumsuz etkilendi. Serik ilçesinde Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkisi ile Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskını meydana geldi. Su taşkını nedeniyle bazı mahallelere kısa süreli ulaşım sağlanamadı. Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de araçlar, suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, su baskını olan bölgelerde çalışma yaptı. Merkez Mahallesi'nde bazı kişiler, araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek olası dolu yağışına karşı tedbir aldı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde etkisini arttırması ve zaman zaman dolu şeklinde düşmesi beklenen yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. AA

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