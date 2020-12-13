"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Antalya alarma geçti!

13 Aralık 2020, Pazar 15:29
Antalya'da metrekareye 97 kilogram yağışın düştüğü Serik ilçesinde bazı tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskını yaşandı. Bazı sürücüler araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek olası dolu yağışına karşı tedbir aldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya kent merkezi ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor. Son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 23, Manavgat'ta 117, Serik ilçesinde ise 97 kilogram yağış düştü.

 

Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için çalışmak amacıyla dışarda olanlar yağıştan olumsuz etkilendi.

Serik ilçesinde Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkisi ile Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskını meydana geldi. Su taşkını nedeniyle bazı mahallelere kısa süreli ulaşım sağlanamadı. Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de araçlar, suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İtfaiye ekipleri, su baskını olan bölgelerde çalışma yaptı.

Merkez Mahallesi'nde bazı kişiler, araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek olası dolu yağışına karşı tedbir aldı.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde etkisini arttırması ve zaman zaman dolu şeklinde düşmesi beklenen yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

 

AA

Okunma Sayısı: 444
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid-19'u atlatan Prof. Dr. Güngör'den gençlere çağrı

    Antalya alarma geçti!

    Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    Azerbaycan : Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi ihlal ediyor

    Atalay'dan asgari ücrete ilişkin açıklama

    'İstanbul'da 3 ay kadar daha su var'

    Milyonerlerin mevduatı 2 trilyon lirayı aştı

    'Küresel ısınmaya karşı 'acil durum' ilan edin'

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 milyonu aştı

    Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 222 vefat daha

    23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

    İsrail, Filistinli ailelere evlerini kendi elleriyle yıktırdı

    Filistin'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 123 bini geçti

    İstanbul'un deprem müdahale planı açıklandı

    İsviçre, Belarus Cumhurbaşkanı'nın mal varlığını dondurdu

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 71 milyon 503 bini aştı

    ABD'den Pfizer-BionTech aşısının acil kullanımına onay geldi

    'Bazı çiftçiler yazlık ekim yapacak'

    Örnek duyarlılıkla cami merkezli salgın riskinin oluşmasının önüne geçildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir başka açıdan kuraklık
    Adnan NACİR

    Kesin “Bill”gi, Yayalım!
    Faruk ÇAKIR

    Yolsuzluğun hesabı ağır olur
    Ali FERŞADOĞLU

    Zarara kendi rızasıyla girene acınır mı?
    Mehmet KARA

    Atanmış seçilmişe bağırır mı?
    Genel

    DUYURU
    Ahmet BATTAL

    Hukukta mukayeseli öğrenme ve YÖK
    Ali ATAÇ

    Besmele ve ihlas ilişkisi
    Çetin ACAR

    Ey insanlık, uyan, İslama sarıl
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Mafyatik devlet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.