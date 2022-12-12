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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Antalya'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı - İki ilçede eğitime ara verildi

12 Aralık 2022, Pazartesi 10:55
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

 

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

İki ilçede eğitime ara verildi

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti.

Birçok ev ve iş yerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, "Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız." dedi.

Yağışın azaldığını ancak sahada çalışmaların devam ettiğini, bazı yollarda ulaşımın kısmen açıldığını dile getiren Erdemir, "Çok sayıda evde su baskınları oldu, çok şükür can kaybımız yok. Toptaş köprüsü yıkıldı, bazı yollarda sel nedeniyle hasarlar oluştu. Ekiplerimizle sahadayız." diye konuştu.

Öte yandan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gavur Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan sel sonucu, 3 noktada yol trafiğe kapandı. Kumluca ilçesinin Kemer ilçesi istikameti çıkışı ile Kumluca-Finike kara yolu ve Altınyaka Mahallesi kesişiminde ulaşım sağlanamıyor.

Finike'de bazı mahallelerde su baskınları oluştu

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de ilçede yağış nedeniyle yaklaşık 4 mahallede sıkıntı yaşandığını söyledi. Bazı evlerde su baskınları olduğunu ve evde mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Çelik, sahada çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Çelik, ilçedeki okulların çocukların güvenliği açısından bir gün tatil edildiğini bildirdi.

AA

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