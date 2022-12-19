Antalya’da esnaftan 1 ay su ücreti alınmayacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel felaketi yaşanan Kumluca ve Finike'de esnaftan 1 ay su ücreti alınmayacağını bildirdi.

Böcek, şiddetli yağış nedeniyle selin yaşandığı iki ilçede belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, oda başkanları ve muhtarlarla esnafı ziyaret eden Böcek, esnafın ve vatandaşın taleplerini dinledi. kumluca’da 10 köprü zarar gördü Büyükşehir Belediyesi olarak selin yaşandığı 12 Aralık gecesinden itibaren tüm personel ve birim amirleriyle afet bölgesinde olduklarını anlatan Böcek, şunları kaydetti: "Hasar büyük. Kumluca'da 10'a yakın köprü zarar gördü. 12 bin 500 narenciye bahçesi ve örtü altı sera sular altında kaldı. 501 personelimiz ve 170'e yakın aracımızla afet bölgesinde olduk. Arkadaşlarımızı seferber ettik. Aşevimizle 3 öğün sıcak yemek veriyoruz. Kumluca ve Finike'de selden zarar gören esnafın suyunu bir ay ücretsiz karşılayacağız. Afet siyaset üstü bir durumdur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." AA

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