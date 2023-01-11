Antalya’da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şehirde dün gece başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Kuvvetli rüzgar, şehrin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, bazı araçların üzerine levhalar ve binalardan uçan panjurlar düştü. Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Antalya merkezin 25 günün ardından yağmurla buluştuğunu belirtirken, yer yer aşırı olmak üzere yağışın hafta boyunca süreceğini bildirdi. AA

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